Тюменская область вошла в топ-3 регионов по качеству жизни

Тюменская область вновь подтвердила статус одного из лучших регионов для жизни в России. Итоги рейтинга качества жизни представили президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Регион стабильно входит в топ уже пять лет подряд.

«Современные города строятся вокруг потребностей человека», — подчеркивал ранее губернатор Александр Моор. Этот подход сделал Тюмень ориентиром для других регионов в сфере комплексного развития территорий.

За пять лет в Тюменской области построили 26 школ и 20 детских садов, ввели более 10 миллионов квадратных метров жилья. В обновленной методике исследования особое внимание уделялось тому, как живется ветеранам СВО, многодетным семьям и молодежи. Высокая оценка, по мнению экспертов, — результат системной работы, отметили в информационном центре правительства региона.

Параллельно с высокими позициями в федеральных рейтингах регион подтверждает свою привлекательность для туристов. За новогодние каникулы Тюменскую область посетили около 250 тысяч гостей — больше, чем годом ранее. Люди приезжали из 23 регионов страны, от Москвы до Сибири.

Традиционным лидером спроса остаются термальные источники, но все больше путешественников выбирают знакомство с историей и культурой. В праздничные дни поток посетителей в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник вырос более чем в два раза.