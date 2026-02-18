К 2030 году применение биометрических данных может существенно расшириться. Потенциал для массового использования велик у жестов пользователей, походки, почерка и взаимодействия с компьютером или мобильным устройством. Об этом на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказал заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Кредитные организации в целях антифрода могут анализировать поведение клиентов при совершении онлайн-операции: скорость набора номера карты, угол наклона телефона, интенсивность нажатий на экран телефона. Смартфоны или умные часы могут автоматически заблокироваться, если изменится походка носителя.

Развитие могут получить еще два типа биометрии: венозный рисунок ладони и радужка глаза. Их начнут использовать для оплаты покупок, посадки на авиарейсы и поезда, открытия запертых дверей в дома или офисы.

Топ-менеджер банка отметил, что поведенческая биометрия, когда компании будут узнавать своих клиентов и понимать их состояние по походке, мимике, жестам или скорости скроллинга новостной ленты в телефоне – это уже обозримое будущее.