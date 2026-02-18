16+
Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете

Опрос: 37% россиян негативно относятся к ограничениям в интернете, 31% готовы искать способы обхода

Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете
Фото Freepik

Больше трети россиян заявили, что относятся к ограничениям в интернете «скорее негативно», поскольку это нарушает привычный комфорт. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, с которым ознакомился «КоммерсантЪ».

Согласно опросу, негативное отношение к ограничениям высказали 37% респондентов. Еще 26% заявили, что им сложно представить дальнейшее развитие событий. 21% опрошенных отметили, что сохраняют спокойствие и считают ограничения частью цифровой реальности. По 8% участников относятся к теме с небольшой настороженностью либо не задумываются о ней.

В случае ограничений относительное большинство (38%) планируют «пользоваться тем, что останется доступным». Еще 31% предпочли заранее подготовиться к изменениям, в том числе найдя способы обхода. 23% заявили, что намерены искать альтернативные платформы.

Самыми важными ресурсами в интернете участники опроса назвали СМИ и медиаресурсы (36%). Далее идут онлайн-сервисы (25%), включая госуслуги, банки и доставку, а также рабочие, профессиональные и досуговые инструменты (20%). Привычные соцсети и мессенджеры важными назвали 19% респондентов.

Мнения о будущем регулирования интернета разделились. 32% ожидают, что интернет снова станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же считают, что ограничений будет становиться больше, пока не останутся только разрешенные сайты. Еще 17% предполагают, что в итоге каждая крупная страна придет к цифровому суверенитету и более ограниченной сети.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 2 по 16 февраля 2026 года, в нем участвовали 11 299 человек, говорится в документе. Также отмечается, что Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram и предупреждал о готовности продолжать меры, если мессенджер не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».


Сегодня в 16:54
