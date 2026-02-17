Средний размер автокредита в Югре составил 1,4 млн рублей

Югорчане в начале этого года получили на покупку легковых машин на 38% больше средств, чем в аналогичном периоде 2025. А средний размер автокредита оказался максимальным среди других регионов в Уральском федеральном округе. В январе 2026 в ХМАО он составил 1,4 млн рублей, это на 40% больше, чем год назад и на 8% выше, чем у соседей. Такие данные получили в ВТБ.

Югорский тренд на увеличение объемов автокредитования оказался существеннее, чем общероссийская тенденция. В январе 2026 года россияне получили в банках страны порядка 98 млрд рублей. По сравнению с январем 2025 года объем выдач автокредитов вырос на 14,5%.

Старший вице-президент банка Алексей Охорзин отметил влияние на ситуацию новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. При действующей господдержке и предложениях субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусируется на новых машинах, на них сейчас приходится около 60% от общего числа сделок.