Полная блокировка Telegram в России с 1 апреля: Baza сообщила о планах Роскомнадзора

Мессенджер Telegram якобы могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственные источники в нескольких ведомствах.

По данным собеседников Telegram-канала, с 1 апреля Роскомнадзор может начать «тотальную блокировку» сервиса по аналогии с Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Утверждается, что мера будет действовать по всей стране: приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарный интернет. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что 10 февраля Роскомнадзор ввел новые ограничения работы Telegram на территории России. В ведомстве заявляли, что причиной замедления мессенджера стало нарушение российских законов, и сообщали о намерении продолжать меры в отношении платформы. Кроме того, с лета 2025 года в Telegram уже была заблокирована возможность голосовых звонков.