«Транснефть – Сибирь» провела модернизацию на своей тюменской станции по перекачиванию нефти

АО «Транснефть – Сибирь» (дочернее общество ПАО «Транснефть») завершило техническое перевооружение оперативной системы измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН) на нефтеперекачивающей станции «Демьянское-3» Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Система предназначена для контроля качества нефти и оперативного учета по магистральному нефтепроводу Нижневартовск – Курган – Куйбышев. Работы по модернизации объекта выполнялись в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть» 2020-2027 гг.

Специалисты выполнили дооснащение существующей ОСИКН поточным анализатором серы отечественного производства. Оборудование позволяет с высокой точностью измерять процентное содержание серы в нефти и формировать более достоверный прогнозный расчет содержания массовой доли серы, а также оперативно контролировать класс нефти в соответствии со схемой технологических грузопотоков нефти. Кроме того, произведена доработка программного обеспечения ОСИКН.

Проектные решения по техническому перевооружению объекта были реализованы силами ремонтно-строительного подразделения Тобольского УМН совместно с подрядной организацией с сентября 2025 года по январь 2026 года.

Модернизированная ОСИКН введена в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.