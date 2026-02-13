Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты

Альтернативные платежные инструменты для своих ежедневных покупок россияне стали выбирать чаще. В 2025 году пользователи совершили более 1,4 млрд оплат и потратили свыше 1,5 трлн рублей с помощью платежных стикеров, Мир Pay, СБП и сервиса бесконтактной оплаты – это почти в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщили в ВТБ. Самые популярные из альтернатив наличным и картам теперь стикеры, на них пришлось 7% платежей. Доля СБП — только 4,6% по количеству транзакций, но по сумме трат СБП лидирует с 11%.

Алексей Охорзин из ВТБ отмечает, что современные платежные инструменты продолжают набирать популярность у россиян по причинам простоты, удобства и безопасности. Альтернативные способы оплаты уже перешли из технологического тренда в ежедневные финансовые привычки населения. Вместе с тем, банки занялись усовершенствованием технологий, разрабатывая новые сценарии использования сервисов и дополнительных преимуществ.