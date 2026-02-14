Большинство читателей СИА-ПРЕСС сообщили, что вынуждены экономить

На фоне роста просроченной задолженности по кредитам в России редакция СИА-ПРЕСС провела опрос среди читателей, чтобы узнать, живут ли они «по средствам». Большинство участников признались, что вынуждены ограничивать себя в расходах. Это почти половина респондентов − 45,5%.

Еще 28,2% сообщили, что их финансовое положение можно охарактеризовать как «жизнь на выживание». При этом 23,7% участников указали, что ни в чем себя не ограничивают. Лишь 2,6% признались, что не справляются самостоятельно – им помогают близкие или приходится занимать деньги, в том числе оформлять кредиты.

Напоминаем, что долги россиян по кредитам продолжают расти: по итогам прошлого года объем просроченных выплат достиг 265,5 млрд рублей – это на 76% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что в 2026 году предпосылок для снижения этой суммы пока не видно. Особую тревогу вызывает структура долгов: быстрее всего растет именно просрочка по ипотеке. При этом задолженность по потребительским кредитам тоже увеличивается, но менее активно – здесь причины более очевидны: высокая ключевая ставка и дорогие займы.