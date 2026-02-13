Среди предпринимателей растет спрос на инструменты для электронного документооборота

Финансисты заметили рост спроса предпринимателей на инструменты для электронного документооборота. В первую очередь увеличилось число оформлений квалифицированной электронной подписи и машиночитаемой доверенности.

Тенденция к ускорению и упрощению работы наблюдается на фоне цифровой зрелости, в электронном формате могут проводиться до 70% всех операций, отмечают в ВТБ.

На тренд влияют требования регуляторов и контрагентов, принятые законы о персональных данных и критической информационной инфраструктуре требуют от малых компаний соблюдения тех же стандартов цифровой безопасности, что и от крупных. Банки начали предлагать уже целые комплекты цифровых инструментов для экономии времени предпринимателей на обращения в разные инстанции.

Старший вице-президент банка Спартак Солонин отмечает, что переход на электронный документооборот активно продолжается. Особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики.