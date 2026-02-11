16+
​АО «Транснефть – Сибирь» повысило противопожарную защищенность НПС в Томской области

Новое пожарное депо введено в эксплуатацию на НПС «Раскино» в Нижневартовском районе

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новое пожарное депо на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Раскино» Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов.

В двухэтажном здании общей площадью более 1500 кв. м обустроены места для размещения пожарной техники и личного состава подразделения пожарной охраны. Помещения оснащены шкафами для хранения средств пожарно-технического вооружения, стендом для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальными шкафами, стеллажами для укладки боевой одежды, сушильными шкафами. Оборудован пост технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. В местах размещения пожарной техники установлена современная система удаления выхлопных газов. Для личного состава обустроены комнаты отдыха, а также учебный класс.

Подразделение обладает современным пожарно-техническим вооружением, а также имеет 4 пожарных автомобиля. Численность подразделения пожарной охраны составляет 42 человека, учитывая вахтовый метод работы производственного объекта.

Безопасность НПС «Раскино» в круглосуточном режиме обеспечивает пожарная часть №141 отряда ФПС ГПС (Нижневартовский филиал ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС №4»). Расположение депо в непосредственной близости от территории производственного объекта обеспечивает возможность оперативного реагирования на нештатные ситуации, а качественное оснащение позволяет успешно выполнять задачи по профилактике и защите от пожаров и чрезвычайных ситуаций.


Сегодня в 10:17, просмотров: 71, комментариев: 0
