Банки снижают первоначальный взнос по рыночной ипотеке

Банки пересматривают условия получения рыночной ипотеки пока льготная продолжает работу в прежних параметрах. Первоначальный взнос уже пошел на снижение. Новым уровнем ипотечного входа для покупки недвижимости могут пользоваться заёмщики с подтверждённым доходом. Раньше кредитные организации предоставляли минимальный первый взнос для зарплатных клиентов. А высокий первоначальный взнос останется для заемщиков без подтверждённого дохода.

«Многие слишком долго откладывали покупку квартиры по объективным причинам и теперь начинают действовать, рассчитывая на рефинансирование в будущем», — сообщил Алексей Охорзин из ВТБ, добавив, что банки рассчитывают поддержать таких клиентов и дать им необходимую гибкость: внести разумный минимум сейчас, сохранив финансовую подушку на будущее. Ранее ипотечные ставки уже были скорректированы финансистами в сторону понижения.