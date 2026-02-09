Министр труда Антон Котяков заявил, что планов повышать пенсионный возраст нет

Кадровый дефицит в экономике не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Об этом пишет «КоммерсантЪ». «Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул министр.

По словам Котякова, основной резерв для рынка труда — молодежь 18-27 лет. При этом старшее поколение остается «ценнейшим активом» для компаний. Министр отметил, что на предприятиях возрастные сотрудники нередко выступают наставниками.

Он также напомнил, что пенсионная реформа только завершается, а в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. Ранее Институт комплексных стратегических исследований указывал, что повышение пенсионного возраста смягчило дефицит рабочей силы. Для дальнейшего сокращения нехватки кадров эксперты видят потенциал в автоматизации и программах наставничества.