Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») с января по декабрь 2025 года изготовил более 26 тыс. единиц продукции. На объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 5,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, свыше 6,5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 260 колодцев для размещения технологического оборудования, а также 3,9 тыс. единиц ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода.

В 2025 году специалисты ТРМЗ завершили разработку конструкторской документации опытного образца станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 15 куб. м в сутки с использованием мембранного биореактора и подвижного слоя загрузки, а также опытного образца мобильной установки для очистки сточной воды после проведения гидроиспытаний магистрального нефтепровода. В четвертом квартале заводчане приступили к освоению и изготовлению опытного образца передвижной установки для промывки трубопоршневых поверочных установок. Работа перечисленного оборудования направлена на повышение экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть».

За минувший год на заводе изготовлено две станции очистки производственно-дождевых сточных вод и пять станций биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Продукция поставлена на производственные объекты организаций системы «Транснефть».

Значительное внимание уделяется совершенствованию технологии производства. В целях модернизации станочного парка ТРМЗ приобретены и запущены в работу три современных токарных станка с числовым программным управлением.

По поручению ПАО «Транснефть» Тюменский ремонтно-механический завод в феврале 2025 года получил лицензию на право изготовления оборудования для объектов атомной энергетики (в дополнение к полученной ранее лицензии на право конструирования вышеуказанного оборудования).