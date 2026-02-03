Россия переместилась и 5 на 29 место в мире по уровню потребления спиртного

Потребление алкоголя в России сократилось почти на 11% с 2023 года, и страна вышла из топ-5 по уровню потребления спиртного, пишет РБК.

По информации Росалкогольтабакконтроля, объем розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в 2025 году снизился на 9,3% и составил 205,7 млн декалитров против 226,9 млн годом ранее. Это стало самым низким показателем с 2017 года. Сокращение продаж алкоголя началось в 2023 году, а суммарно за этот период продажи, по данным ведомства, упали почти на 11%.

Как отмечается, снижение продаж повлияло и на позиции России в международных рейтингах. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 29-е место по потреблению алкоголя среди всех стран мира. Для сравнения, в 2010 году Россия входила в топ-5 самых пьющих стран, занимая 4-е место, сообщила директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

По словам Клименко, тенденция заметна и по статистике заболеваемости алкогольными расстройствами: в 2021 году показатель составлял 65,2 случая на 100 тыс. населения, а в 2024 году — 59 человек на 100 тыс. населения. «Столь значимая положительная динамика в продажах алкоголя, его потреблении и связанной с этим наркологической заболеваемости является следствием реализуемой в стране государственной политики по формированию у населения приверженности здоровому образу жизни, что позволило сформировать у населения, особенно среди молодежи, не только навыки и приверженность к здоровому образу жизни, но и стремление к социальной успешности», — считает эксперт.