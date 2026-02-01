Большинство читателей СИА-ПРЕСС не планируют смотреть Олимпиаду в Италии

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не планируют следить за трансляциями зимних Олимпийских игр 2026 года. По итогам опроса на сайте, 38,6% респондентов выбрали вариант «нет».

При этом 29,5% опрошенных сообщили, что собираются смотреть только церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Еще 26,5% планируют следить за соревнованиями выборочно. Лишь 5,3% участников опроса отметили, что будут смотреть все трансляции без исключения, если у них будет такая возможность.

Напоминаем, онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Это первый случай, когда официальную трансляцию Олимпийских игр в стране будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в 6-22 февраля в Милане, Кортина-д’Ампеццо и еще нескольких городах Италии (включая Верону). На них будут разыграны 116 комплектов наград в 8 видах спорта. Ожидается участие 2,9 тысячи спортсменов. Россияне и белорусы выступят в нейтральном статусе.