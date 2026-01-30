Каждый второй заёмщик рыночной ипотеки в 2025 году гасил кредит досрочно

Те, кто взял ипотеку на рыночных условиях в 2025 году, рекордно погасили её. Эксперты посчитали, что каждый второй регулярно вносил частично-досрочные платежи, а каждый пятый полностью закрыл кредит. Для сравнения, в 2024 на такое решался только один из десяти.

В прошлом году в основном россияне пользовались программами господдержки, но спрос на ипотеку без льгот тоже присутствовал. Хотя средний чек такого кредита снизился на 20% до 3,3 млн рублей. Многие заёмщики изначально рассчитывали на быстрое погашение. Более 54% гасили в среднем в пять раз быстрее графика. В отличие от тех, кто воспользовался программами господдержки. У них доля вносивших дополнительные платежи сократилась с 46% примерно до 29%, а показатель полного досрочного погашения приблизился к нулю.

«Для заёмщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на её высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций», — прокомментировал тенденцию Алексей Охорзин из ВТБ.