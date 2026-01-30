16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0251   EUR  90,9751  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:

Правильно 62.7%

Неправильно 23.7%

Не знаю 13.6%

Всего голосов: 118

Комментировать
0
Больше опросов

​Состоятельные россияне переходят на инвестиции

Банкиры ждут роста инвестиционных портфелей состоятельных россиян

​Состоятельные россияне переходят на инвестиции
Владимир Смирнов

В 2026 году доля инвестиционных продуктов в портфелях состоятельных клиентов увеличится до 38%. Для сравнения, в прошлом году она составила 30%. Такие прогнозы озвучили эксперты ВТБ.

Нестабильность на финансовых рынках привела к тому, что инвесторы стали сочетать интерес к акциям устойчивых компаний и облигациям федерального займа с увеличением доли золота и ликвидности. Параллельно подрастает спрос на альтернативные варианты — от коммерческой недвижимости до инструментов прямых инвестиций.

«Основной тренд — это переход к интеллектуальному, гибкому управлению активами. Клиенты всё реже выбирают между риском и защитой, предпочитая их грамотно комбинировать. В инвестиционном процессе всё большую роль играют комплексные аналитические решения, включая технологии на базе искусственного интеллекта», – прокомментировала старший вице-президент банка Оксана Семененко.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 19:10, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Эксперты считают, что ипотечный рынок прошел переломную точку 670
  2. ​В Сургуте ребенок упал в открытый колодец на улице Университетской 399
  3. Сургутская власть делает осторожные шаги в сторону развития ИЖС, но этот формат нужно развивать быстрее и масштабнее 364
  4. ​Югра за три года прибавила 68 тысяч жителей − самый большой рост у Сургута 340
  5. В Югре суд оштрафовал мужчину за то, что тот разместил во «ВКонтакте» фото со своей «экстремистской» татуировкой 298
  6. ​Работодателям ХМАО по-прежнему не хватает поваров, курьеров, врачей, электромонтажников и продавцов 297
  7. ​Сургутский район за пять лет ввел 24 спортивных объекта и продолжает строительство новых 293
  8. Сургутские кардиологи вылечили сердце пациента, которому не помогли в Германии, Израиле и Москве 292
  9. ​АО «Транснефть – Сибирь» в 2025 году провело более 64 тыс. испытаний проб нефти и нефтепродуктов 284
  10. Молодые сургутяне за год купили более 50 тысяч билетов по «Пушкинской карте» 280
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5876
  2. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2725
  3. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2621
  4. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2326
  5. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2170
  6. ​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ 2047
  7. ​Четыре операции до рождения: врачи Сургута спасли жизнь ребенку 2021
  8. ​Югра – богатый регион, но жители Сургута продолжают мерзнуть в автобусах и на остановках зимой 1997
  9. ​Врачи Сургута экстренно прооперировали 94-летнюю участницу Великой Отечественной войны 1939
  10. ​В Сургуте появилось новое ограждение вдоль Югорского тракта 1923
  1. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6773
  2. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6605
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6494
  4. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6178
  5. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5876
  6. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5526
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 4924
  8. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 4856
  9. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 4849
  10. Итоги 2025. Потери года 4796

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика