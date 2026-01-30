В Тюмени озвучили планы по сбору денег за платные парковки

В 2026 году платные парковки должны принести бюджету Тюмени 207,6 млн рублей. Такие планы озвучили РБК Тюмень в «Тюменьгортрансе». Это значительно больше показателей предыдущих лет. По данным предприятия, в 2024 году пользователи парковочной зоны перечислили в бюджет города 116,9 млн рублей, в 2025-м — 128,9 млн рублей при плане 120,6 млн. В 2026 году в «Тюменьгортрансе» ожидают поступления на уровне 207,6 млн рублей.

«Увеличение прогнозного поступления средств связано как с увеличением количества платных муниципальных парковок, так и с ростом размера платы», — пояснили в ведомстве.

Платное парковочное пространство в Тюмени развивается с 2016 года. Как отмечается, упор сделан на расширение охвата и разгрузку центра города от транспорта. В июне 2025 года власти сообщали о расширении платной зоны: количество машиномест планируется увеличить до 8 тыс., сейчас их более 4 тыс. В 2025 году стоимость парковки варьировалась от 20 до 50 рублей в час, при этом ожидается, что на некоторых участках тариф может быть повышен до 150 рублей в час.