АО «Транснефть – Сибирь» в минувшем году реализовало 85 благотворительных проектов, включая оказание помощи новым регионам России и в зоне ведения специальной военной операции.

Среди основных благополучателей – учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, детские социальные центры, общественные, ветеранские и культурные организации.

В рамках программы благотворительной деятельности предприятие оказало финансовую поддержку Дворцу культуры «Синтез» г. Тобольска в проведении ремонта и оснащении кабинета вокала. В творческих мастерских ДК занимается около 320 детей и подростков, в том числе, дети работников Тобольского управления магистральных нефтепроводов. При поддержке предприятия были обновлены кресла в зрительном зале Демьянского сельского дома культуры.

Предприятие приняло участие в комплектовании современным медицинским оборудованием новой участковой больницы в р-не Коротчаево г. Нового Уренгоя (ЯНАО), где проживают около 200 сотрудников производственных подразделений Уренгойского УМН. Поддержка со стороны АО «Транснефть – Сибирь» данного учреждения здравоохранения, расположенного в отдаленном жилом районе, позволит обеспечить нефтепроводчиков, членов их семей и жителей поселка доступной и квалифицированной медицинской помощью.

На протяжении многих лет АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает тюменскую общественную организацию «Особый ребенок», выделяя средства на проведение праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, АО «Транснефть – Сибирь» оказывает поддержку новым субъектам Российской Федерации – Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской Народным Республикам. В течение прошлого года подразделениям регионов безвозмездно передано 53 единицы автомобильной и специальной техники для реализации социально значимых проектов.

При участии общественных организаций Тюменской области и ХМАО-Югры предприятие направило в зону проведения специальной военной операции материально-технические средства, обмундирование, автомобили, мотоциклы и мототележки для комплектования ими воинских подразделений.

Активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи в новые регионы и на СВО принимали волонтеры АО «Транснефть – Сибирь». Неравнодушные сотрудники предприятия приобрели и передали продукты питания, обувь, одежду, жизненно важные лекарства и средства гигиены, необходимое оборудование, инструменты, запчасти для техники, автомобили, а также БПЛА и комплектующие к ним.

На предприятии активно развивается волонтерское движение. Его участники в минувшем году оказывали адресную помощь ветеранам, малоимущим семьям, детям-инвалидам, участвовали в экологических мероприятиях, патриотических акциях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Доброй традицией стало участие сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» в благотворительных новогодних акциях. В канун праздника волонтеры организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах присутствия предприятия. В декабре 2025 года добровольцы-нефтепроводчики вручили всего около 800 подарков. В том числе в рамках волонтерского проекта «Елка желаний» были исполнены мечты почти 600 детей из малообеспеченных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей. Среди желанных подарков – велосипеды, конструкторы, куклы и развивающие игры. Праздничные наборы были переданы одиноким ветеранам. Добровольцы предприятия также поздравили семьи работников из числа участников специальной военной операции, вручив около 200 подарков.