В РЖД расследуют дело о взятках за сокрытие некачественного ремонта вагонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по фактам получения взяток от вагоноремонтных предприятий. Как сообщили в СК, ряд фигурантов уже задержан и проходит по ч. 6 ст. 290 УК РФ − получение взятки в составе организованной группы в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали организованную преступную группу с целью систематического получения взяток от представителей вагоноремонтных предприятий по всей стране. Установлено, что должностные лица за денежное вознаграждение обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в официальные отчетные данные на основании поддельных документов, предоставляемых предприятиями», − говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что в схеме участвовали посредники, которые взаимодействовали с предприятиями более чем из 40 регионов России. Деньги, как утверждают в СК, перечислялись в том числе на счета родственников фигурантов, а также использовались для погашения кредитов и оплаты дорогостоящих покупок.

В ФСБ сообщили, что сотрудники РЖД, «обладая административными правами», исключали сведения о технических неисправностях и фактах некачественного ремонта из программного обеспечения государственной транспортно-логистической компании, а также вносили корректировки в официальную отчетность на основании поддельных документов, передает РБК.

В настоящий момент установлено получение взяток на сумму не менее 19 млн рублей. По версии следствия, к деятельности преступной группы причастны не менее 52 человек. Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также на ремонтных предприятиях в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Всем задержанным предъявлены обвинения.

На фоне расследования вновь обращает на себя внимание ситуация в Сургуте, который уже четвертый год остается без полноценного железнодорожного вокзала. Старое здание снесли, новое планировали построить к 2026 году, однако фактическая готовность объекта составляет около 20 процентов, и строительство фактически заморожено.

Сейчас на паспорте строительства Сургутского железнодорожного вокзала указан новый срок ввода − декабрь 2027 года, ранее сообщали в sitv.ru Работы начались в 2022 году, однако, по наблюдениям, сейчас на площадке нет ни строительной техники, ни рабочих, а конструкции будущего здания покрыты снегом.

Проблему затянувшейся стройки поднимали и на федеральном уровне. Во время дней Югры в Совет Федерации окружные власти заявляли, что крупнейший транспортный узел региона уже несколько лет остается без вокзала должного уровня. В СМИ также появлялась информация о намерении властей Югры расторгнуть соглашение с РЖД из-за неоднократного нарушения сроков и невыполнения компанией своих обязательств.

Почему в Сургуте до сих пор нет вокзала — разбор по шагам в очередном выпуске «О чем говорят».