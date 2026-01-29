Совфед утвердил закон, который ограничит размещение ларьков на частной земле

Совет Федерации утвердил закон, который ужесточает правила размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Документ запрещает устанавливать ларьки и палатки в произвольных местах − теперь они смогут появляться только в локациях, согласованных с органами местного самоуправления.

Согласно закону, муниципалитеты получат право определять, где именно могут располагаться НТО. Власти смогут запрещать или ограничивать размещение торговых точек рядом с памятниками, в исторических районах и зеленых зонах, чтобы сохранить внешний облик городов.

Отдельно в законе закрепили понятие «мобильный торговый объект». К ним отнесли автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны, то есть торговлю на базе транспортных средств. Такие объекты смогут работать сразу в нескольких местах, но с обязательным указанием сроков и локаций.

«Что касается мобильной торговли, это тоже относилось к полномочиям субъекта федерации, а теперь закреплено законом, потому что лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», − передали слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в РБК.

Новая редакция закона также вводит обязательную регистрацию НТО в муниципалитетах. Это дает местным властям дополнительные инструменты для контроля торговли на частных участках, где ранее возможности воздействия были ограничены.

При этом круг тех, кто сможет торговать в нестационарных объектах, расширили. Помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подать заявление на включение НТО в схему размещения получили самозанятые. В то же время крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы освободили от обязанности включать свои торговые объекты в такие схемы.

Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. В пояснительной записке они указали, что многие НТО становятся «источником социальной напряженности» и связаны с нарушениями миграционного законодательства, а существующие меры воздействия не всегда позволяют эффективно решать проблему.

Если закон подпишет президент, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Владельцам уже установленных торговых точек дадут переходный период — три месяца на подачу заявлений. В это время они смогут продолжать работу без включения в муниципальные схемы.

Для Сургута эта тема особенно актуальна. С сентября 2024 по сентябрь 2025 года в городе выдали 186 предписаний о демонтаже НТО, из которых 135 объектов уже снесли. В большинстве случаев ларьки располагались на частных и придомовых территориях, еще 32 − на муниципальной земле. При этом 86 владельцев проигнорировали предписания.

По словам представителей администрации, действующие штрафы за незаконное размещение торговых объектов остаются низкими − от 300 до 500 рублей для граждан и до 20 тысяч рублей для юридических лиц. Эти суммы не останавливают нарушителей, поэтому в Совет Федерации ранее направили предложения об увеличении штрафов.