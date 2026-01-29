16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,2662   EUR  91,2988  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД

В России находится 5,7 млн иностранцев — их стало меньше на 10 процентов

В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД
Фото siapress.ru

Число иностранных граждан в России сократилось на 10% и составило 5,7 млн человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции «Новая миграционная политика РФ», передает Газета.Ru.

По словам Пережогина, в январе прошлого года в стране находилось около 6,3 млн иностранцев. Официальные итоги 2025 года планируют подвести в феврале. Снижение он связал прежде всего с уменьшением числа несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих в России, почти на четверть.

Ужесточение миграционного законодательства также повлияло на показатель, отметила руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. По ее словам, ранее мигранты, нарушившие закон, могли оставаться в стране до момента проверки полицией, а теперь сразу попадают в реестр контролируемых лиц. Она добавила, что до изменений такие иностранцы могли пользоваться деньгами на счетах и заключать браки, что могло помочь в последующей легализации и отмене решений МВД. После начала действия закона о высылке они не могут распоряжаться средствами на счетах, из-за чего вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться.

Кроме того, 28 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что палата рассмотрит законопроект о запрете на въезд для семей трудовых мигрантов.

Напомним, что губернатор Югры Руслан Кухарук в конце 2025 года заявлял, что по итогам года въезд иностранцев в регион сократился на 10,9%, а выдача видов на жительство — на 34,5%.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:09, просмотров: 188, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Когда коммунальные платежи перестали быть понятными 739
  2. Россию на Олимпиаде-2026 представят 13 спортсменов — список 683
  3. ​В детсадах Сургута могут ввести группы с 13-14-часовым пребыванием 678
  4. Эксперты из Сургутского района разработали первого в России «цифрового тренера» 582
  5. ​Мобильный банкинг в тренде: рост пользователей на 21% за год 546
  6. ​Пауэрбанк для отпуска: югорчане обратили внимание на внешние аккумуляторы 489
  7. ​Сберечь и приумножить: в ХМАО каждый четвертый вклад открыли люди старшего возраста 472
  8. ​Муниципалитеты получат больше полномочий по сносу ларьков. Совфед утвердил закон о нестационарной торговле 290
  9. ​В 2026 году ГК «Сибпромстрой» может увеличить объемы строительства жилья до 184 тысяч квадратных метров 285
  10. Антимонопольная служба заподозрила две сургутские сети заправок в картельном сговоре 260
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5761
  2. ​Чипнут всех 4200
  3. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3137
  4. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2476
  5. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2450
  6. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2380
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША 2347
  8. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 2060
  9. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2053
  10. Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира на поддержку Палестины — президент 2028
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7475
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6589
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6473
  4. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 6409
  5. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6292
  6. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6253
  7. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6084
  8. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5761
  9. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5395
  10. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5307

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика