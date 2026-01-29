В России находится 5,7 млн иностранцев — их стало меньше на 10 процентов

Число иностранных граждан в России сократилось на 10% и составило 5,7 млн человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции «Новая миграционная политика РФ», передает Газета.Ru.

По словам Пережогина, в январе прошлого года в стране находилось около 6,3 млн иностранцев. Официальные итоги 2025 года планируют подвести в феврале. Снижение он связал прежде всего с уменьшением числа несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих в России, почти на четверть.

Ужесточение миграционного законодательства также повлияло на показатель, отметила руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. По ее словам, ранее мигранты, нарушившие закон, могли оставаться в стране до момента проверки полицией, а теперь сразу попадают в реестр контролируемых лиц. Она добавила, что до изменений такие иностранцы могли пользоваться деньгами на счетах и заключать браки, что могло помочь в последующей легализации и отмене решений МВД. После начала действия закона о высылке они не могут распоряжаться средствами на счетах, из-за чего вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться.

Кроме того, 28 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что палата рассмотрит законопроект о запрете на въезд для семей трудовых мигрантов.

Напомним, что губернатор Югры Руслан Кухарук в конце 2025 года заявлял, что по итогам года въезд иностранцев в регион сократился на 10,9%, а выдача видов на жительство — на 34,5%.