Серебро за год подорожало на 96%

Отечественный рынок инвестиционного серебра по итогам 2025 продемонстрировал беспрецедентную динамику и в ценовом выражении, и по показателям внимания инвесторов. Количество обезличенных металлических счетов с серебром выросло на 36%, по статистике ВТБ. А объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.

За минувший год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%, согласно данным ЦБ РФ. Покупают металл за рубли или переводят в него иностранную валюту.

«Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов», – прокомментировал топ-менеджер банка Алексей Охорзин.