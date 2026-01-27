16+
​Продажи алкоголя в России упали почти на 10% за год – меньше стали покупать водку, вино и слабоалкогольные напитки

Продажи алкоголя в России падают на фоне роста цен

​Продажи алкоголя в России упали почти на 10% за год – меньше стали покупать водку, вино и слабоалкогольные напитки
Фото: ru.freepik.com

В 2025 году продажи алкоголя в России снизились почти на 9,3%. За год в стране продали 205,8 млн декалитров спиртного – это заметно меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль, пишет «Российская газета». При этом в статистику не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Снижение зафиксировано по большинству категорий спиртного. Продажи крепкого алкоголя свыше 9 градусов снизились на 1,1% – до 120 млн декалитров. В частности, реализация водки сократилась на 3,6% (до 73,3 млн дал), коньяка – на 9,2% (до 12,9 млн дал).

При этом отдельные виды крепкого алкоголя, напротив, показали рост. Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 12,7% и достигли 18,8 млн декалитров. Еще на 3,6 % выросла реализация так называемых «других спиртных напитков».

Самое резкое падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции. Продажи коктейлей и аналогичных напитков в 2025 году сократились почти на 87% – до 1,5 млн декалитров. Существенно снизился и спрос на плодовый алкоголь: минус 73,1% за год, а по отдельным видам – более 80 процентов.

Рынок винной продукции также ушел в минус. Продажи тихого вина снизились на 1,9% и составили 56 млн декалитров, игристых вин – на 3,2% (22,8 млн дал).

На фоне снижения потребления алкоголь продолжает дорожать. По данным Тюменьстата, в Югре за год алкогольные напитки стали дороже в среднем на 10,9%.


Сегодня в 10:57, просмотров: 141, комментариев: 0
