​Контроль скорости, регистрация и штрафы: власти РФ хотят ужесточить работу курьеров

Для курьеров в России могут ввести реестры, медосмотры и персональные идентификаторы

​Контроль скорости, регистрация и штрафы: власти РФ хотят ужесточить работу курьеров
Фото: siapress.ru

В России могут ввести новые правила для курьеров: доступ к доставке будет возможен только после регистрации в специальных реестрах, а контроль за работой станет строже. Законопроект о регулировании сферы доставки готовит департамент транспорта Москвы, сообщил BFM.ru со ссылкой на РБК.

Документ предполагает создание единой системы учета курьеров и курьерских компаний. Планируется создать федеральный реестр операторов доставки и региональные реестры самих курьеров. В них будут храниться паспортные данные, фотографии, сведения о транспорте и оборудовании, а также информация о допусках к работе.

Курьеры должны будут проходить медосмотры, соблюдать ограничения скорости, использовать фирменную экипировку с опознавательными знаками и проходить фотоконтроль перед выходом на смену. У каждого появится персональный идентификатор и рейтинг. Работать смогут только те, кто официально зарегистрирован в системе.

Курьерские компании, в свою очередь, должны будут встать на учет в федеральном реестре и следить, чтобы заказы выполняли только легальные курьеры. Такой порядок уже действует в Москве, и теперь его хотят распространить на всю страну.

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы. Если закон примут, новые правила могут начать действовать с 1 сентября 2027 года.

Редакция направила запросы в сервисы доставки «Яндекс», «Самокат» и «Delivery Club», чтобы уточнить численность курьеров и действующие механизмы контроля. На момент публикации ответы не поступили.


Сегодня в 16:12, просмотров: 70, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:28
Шеринговые компании остаются самыми «дикими» компаниями. Электросамокаты трудно идентифицировать в случае ДТП, когда водитель скрылся с места происшествия. Шеринговые компании не возмещают пострадавшим материальный ущерб, ущерб нанесённый здоровью, моральный ущерб. Это бандитизм!

