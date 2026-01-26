В 2025 году в России было создано на 20 процентов меньше прелприятий, чем годом ранее

Количество новых юридических лиц в России по итогам 2025 года составило 173 тыс., что стало минимумом за 14 лет и на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом, ссылаясь на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет Lenta.ru.

На фоне снижения «рождаемости» компаний число ликвидаций выросло на 15% — до 233 тыс. Это на 26% больше, чем количество открытий. Общее число юрлиц сократилось на 2% и составило 2,6 млн.

Как отмечают аудиторы, почти две трети закрытых компаний имели признаки фиктивных организаций — массовые адреса, номинальные руководители и формальные операции. По их данным, 88% всех закрытий приходится на исключение из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов.

Остальные компании были ликвидированы по решению собственников или как недействующие — не сдававшие отчетность и не проводившие операции по счетам. Часть фирм закрыли по формальным причинам, включая нарушения сроков и ошибки в документах.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин связал сокращение числа новых компаний с ростом издержек, высокой стоимостью заемных средств и ужесточением требований к финансовой и налоговой дисциплине. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что слабый рост экономики, неопределенность перспектив и санкционное давление заставляют предпринимателей быть осторожнее.