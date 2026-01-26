Сдача экзаменов на водительские права затягивается из-за нехватки сотрудников ГИБДД

Ученикам автошкол в России нужно месяцами ждать возможности сдать экзамен на водительские права из-за нехватки экзаменаторов ГИБДД. Об этом в эфире Радио РБК рассказала глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

«Когда наши выпускники автошкол, кандидаты и водители вынуждены действительно по нескольку месяцев ждать попытки сдать экзамен, что мы можем говорить о тех навыках, которые они получили в автошколе, если прошло полгода с тех пор? Поэтому ситуация действительно серьезная», – пояснила она.

Она подчеркнула, что проблема связана не с нехваткой инструкторов в автошколах, а именно с дефицитом экзаменаторов в подразделениях ГИБДД. При этом, по словам эксперта, кадровый дефицит в этой сфере существует уже 15-20 лет.

Зайцева также обратила внимание на отсутствие специализированной подготовки для экзаменаторов. По ее словам, проведение экзаменов – это отдельная профессиональная деятельность, требующая особых навыков и квалификации, однако в России такой системы подготовки до сих пор нет. Ситуацию усугубляет сокращение штатной численности МВД.

В качестве возможного решения глава союза автошкол предложила постепенно разгружать систему и рассмотреть передачу функции приема экзаменов из силовой структуры в другие государственные органы.

Редакция запросила комментарии у автошкол Сургута и в подразделениях ГИБДД. На момент публикации ответы не поступили.