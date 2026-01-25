Большинство читателей СИА-ПРЕСС поддержали возвращение оценок за поведение в школах

Идея вернуть оценки за поведение в российских школах получила поддержку у большинства читателей СИА-ПРЕСС. Это показали результаты опросов, проведенных на сайте после сообщения Минпросвещения о введении такой практики с 1 сентября 2026 года.

В первом опросе, где читателям предложили оценить саму инициативу, большинство респондентов (55%) назвали оценки за поведение нужной мерой. Еще 15% считают их устаревшей практикой, 13,3% – формальностью, а 11,7% – лишним источником конфликтов между школой, детьми и родителями. Небольшая доля участников (5%) затруднились с ответом.

Во втором опросе редакция уточнила, в каких классах, по мнению читателей, допустимо выставлять оценки за поведение. Здесь позиция оказалась еще более выраженной: большинство участников (59%) считают, что такие оценки уместны во всех классах – с 1 по 11. Еще 11,5% готовы оставить их только в начальной школе, 4,9% – для учеников с 1 по 8 классы. Против оценок за поведение в любом виде высказались 24,6% опрошенных.