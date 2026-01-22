Владимир Путин готов внести миллиард долларов в Совет мира

16+
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира на поддержку Палестины — президент
Фото Freepik

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить один миллиард долларов в Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на переговорах в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет Lenta.ru.

«Мы готовы направить один миллиард долларов в новую структуру — Совет мира. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направив эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины», — пояснил президент РФ.

Аббас отметил, что Россия исторически поддерживает Палестину, а финансовая помощь имеет «большое значение» для государства.

Путин также уточнил, что взнос в Совет мира, который пойдет прежде всего на поддержку Палестины, возможен «из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации». По его словам, Москва и Вашингтон ранее обсуждали такой вариант.

Как сообщил глава государства, тему он намерен обсудить на встрече со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, которая запланирована на вечер четверга, 22 января, в Кремле.


Сегодня в 17:16, просмотров: 92, комментариев: 0
