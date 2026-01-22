Объем сбережений россиян в 2025 году вырос на девять триллионов рублей

На 16% или 9 трлн рублей вырос в 2025 году объем сбережений жителей нашей страны в банках. Теперь эта общая сумма составляет в 66,5 трлн рублей. По статистике ВТБ, в иностранной валюте накоплений стало меньше на 12%, а в российской — больше на 18%.

В декабре прошлого года россияне продолжили копить, а не тратить. Рост сбережений только за этот месяц составил 7%.

«Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами», – сказал топ-менеджер банка Алексей Охорзин.