Законопроект об устранении «эффекта Долиной» при покупке квартир внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить возможность признавать недействительными сделки с жильем, совершенные продавцом под влиянием мошенников. Инициатором поправок в Гражданский кодекс выступил заместитель председателя думского комитета по экономической политике, депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Делягин.

Изменения предлагается внести в часть 2 статьи 179 ГК РФ, которая регулирует недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. В пояснительной записке отмечается, что действующая формулировка нормы размыта и приводит к неоднозначной судебной практике.

Как напоминает депутат, Верховный суд в 2015 году разъяснял: если покупатель не знал и не мог знать об обстоятельствах обмана продавца мошенниками, сделку признавать недействительной нельзя, поскольку такой покупатель считается добросовестным и в противном случае нарушаются его права. Однако на практике суды нередко не следовали этому разъяснению, и покупателям приходилось доказывать свою добросовестность, хотя неосмотрительность при совершении сделки, по мнению автора инициативы, допустили продавцы.

Законопроект предлагает дополнить статью новым абзацем: «Если лицо не знало и не могло знать об обмане потерпевшего третьими лицами, а равно потерпевший намеренно умолчал об обстоятельствах сделки (влиянии на его волю третьих лиц), сделка не может быть признана судом недействительной, а лицо, к которому обращена сделка, считается добросовестным приобретателем, пока не доказано иное».

В пояснительной записке подчеркивается, что предлагаемые изменения должны переложить бремя доказывания на продавца. «Вместо того чтобы возлагать на покупателя бремя доказывания своей невиновности, закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для «отъема» имущества», — говорится в документе.