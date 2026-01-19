Россияне стали больше путешествовать на новогодних каникулах

В этом году зафиксирован рост количества путешествий и трат в новогодние каникулы. На 12% относительно прошлогоднего периода праздников увеличилось число бронирования отелей. Несмотря на то, что большинство россиян отдыхали внутри страны, турпоток за границу существенно вырос: доля отельных заказов выросла на 32%. Такие данные получили ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Лидерами бронирования отелей стали Москва (20,3%), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). В топ-5 вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. рублей против 10,9 тыс. рублей годом ранее. Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Турция, Таиланд и ОАЭ. Также спросом пользовались Беларусь и Китай. И на бронировании отелей в других странах в этом сезоне россияне экономили. Средняя стоимость за год снизилась с 22,1 тыс. рублей до 19,7 тыс. рублей.

По данным банка, наибольшие траты россиян пришлись на кафе и рестораны – 14 млрд рублей (рост на 23% год к году), но средний чек скромно составил 864 рубля. Расходы на театры и кино выросли более чем в 3 раза и достигли 2 млрд рублей. На ж/д билеты путешественники потратили более 820 млн рублей при среднем чеке 3,8 тыс. рублей. А на авиабилеты — 897 млн рублей, в среднем по 16,4 тыс. рублей.