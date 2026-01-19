16+
Депутат Госдумы предложил увеличить лимит больничных дней для многодетных родителей

В Госдуме предложили увеличить количество больничных дней для многодетных родителей

Депутат Госдумы предложил увеличить лимит больничных дней для многодетных родителей
Фото Freepik

В Госдуме предложили увеличить максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком для многодетных родителей с 60 до как минимум 90 дней в год. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов («Справедливая Россия»), пишет «КоммерсантЪ».

Миронов напомнил, что ранее президент РФ поручил проработать вопрос увеличения длительности оплачиваемого больничного для многодетных семей. По его словам, которые приводит ТАСС, действующего лимита в 60 календарных дней часто недостаточно, поскольку при большем количестве детей родителям приходится чаще уделять внимание их здоровью. Фракция планирует подготовить соответствующий законопроект и направить его в правительство.

Сейчас родителям детей младше семи лет оплачивается до 60 дней больничного в год. При уходе за больным ребенком этого возраста пособие выплачивается в размере 100% заработка независимо от стажа, но с установленным дневным лимитом. В 2026 году максимальный размер выплаты составляет 6,8 тыс. рублей в день, годом ранее — 5,6 тыс. рублей.

В целом размер больничного пособия зависит от стажа и зарплаты работника: при стаже от шести месяцев до пяти лет выплачивается 60% заработка, а при стаже от восьми лет — 100%. С 2022 года листки нетрудоспособности в России оформляются только в электронном виде.


Сегодня в 16:53
