Общественники требуют ужесточить наказание за использование ксеноновых фар

Российских водителей могут начать лишать прав за использование ксеноновых фар и установку мигающих стоп-сигналов. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз (НАС): его руководитель Антон Шапарин направил соответствующее письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет Газета.Ru.

По словам Шапарина, ксеноновые фары слепят водителей встречных автомобилей и мешают пользоваться зеркалами заднего вида, что создает угрозу безопасности дорожного движения. Отдельно он обозначил проблему выхлопных систем без катализаторов и сажевых фильтров: такие автомобили, по мнению НАС, повышают уровень шума, усиливают неприятный запах и вредные выбросы.

В НАС отмечают, что сейчас за подобные нарушения предусмотрен штраф 500 рублей, однако эта мера, как считают в организации, не мотивирует водителей отказаться от установки ксенона. В числе предлагаемых вариантов — лишение водительских прав за использование таких фар либо увеличение штрафа до 30 тысяч рублей.