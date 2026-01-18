16+
​В Общественной палате предложили ввести «семейную стипендию» для студентов

Студенческие пары могут начать получать ежемесячную выплату на уровне прожиточного минимума

​В Общественной палате предложили ввести «семейную стипендию» для студентов
Фото: ru.freepik.com

В Общественной палате России предлагают ввести «семейную стипендию» для студенческих пар. Ее хотят сделать ежемесячной и привязать к прожиточному минимуму, рассказал ТАСС председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Одно из предложений, которое мы обсуждаем, – это введение семейной стипендии. Допустим, если оба [супруга] успешно учатся очно, то получают стипендию в размере одного прожиточного минимума на каждого студента. Если один учится успешно, а второй неуспешно – получают одну стипендию», – заявил он.

По словам Рыбальченко, особенно в такой поддержке нуждаются студенты младших курсов. Им сложно совмещать очное обучение с работой, а стабильный доход помог бы чувствовать себя увереннее и не откладывать создание семьи.

Еще одна причина для появления новой выплаты – потеря льгот. Сейчас, когда студент вступает в брак, он перестает учитываться в составе родительской семьи. Из-за этого родители могут лишиться пособий, которые раньше помогали оплачивать учебу и повседневные расходы.

В ОП ожидают, что новую меру поддержки смогут получать около 50 тысяч студенческих семей по всей стране. Примерно 13 тысяч из них уже воспитывают детей.

Напоминаем, в России планируют расширить список вузов, которые предоставляют скидки на платное обучение детям из многодетных семей.


Сегодня в 16:00
