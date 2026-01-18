16+
​С 1 марта в России изменятся правила перелетов: авиакомпании обязали подробнее информировать пассажиров

Задержка рейса более 30 минут станет основанием для возврата билета

​С 1 марта в России изменятся правила перелетов: авиакомпании обязали подробнее информировать пассажиров
Фото: ru.freepik.com

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, которые обяжут авиакомпании заранее и в понятной форме информировать пассажиров об условиях перелета, правилах изменения билетов и возврата денег. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», – сказал парламентарий.

Отдельный блок изменений касается семей с детьми. По словам Якубовского, теперь авиакомпании обязаны будут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их взрослым соседние места в салоне самолета без дополнительной платы. В правилах также прописан порядок предоставления таких мест, чтобы исключить спорные ситуации при посадке.

Еще одно важное нововведение связано с задержками рейсов. В правилах установлен конкретный критерий вынужденного отказа от перелета – задержка более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. В этом случае пассажир получает право на возврат денежных средств. Кроме того, подробно регламентированы обязанности перевозчиков по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при длительных задержках.

По мнению Александра Якубовского, изменения направлены на то, чтобы сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний – четко зафиксированными. Это должно снизить количество конфликтов между пассажирами и перевозчиками и установить единые правила для всех участников авиаперевозок.


Сегодня в 12:46, просмотров: 87, комментариев: 0
