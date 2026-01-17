Министр финансов России оценил дефицит федерального бюджета

Федеральный бюджет России по итогам 2025 года исполнен с дефицитом в 2,6% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По предварительным данным Минфина, за январь-ноябрь дефицит составил 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП. При этом параметры дефицита в течение года неоднократно пересматривались. Изначально законом о бюджете на 2025 год была заложена «дыра» в 1,173 трлн рублей (0,5% ВВП). Весной показатель увеличили до 3,792 трлн рублей (1,7% ВВП), а осенью — до 5,737 трлн рублей, что соответствует 2,6% ВВП.

Силуанов также сообщил, что федеральный бюджет по итогам года получил около 750 млрд рублей поступлений от НДФЛ. Еще примерно 200 млрд рублей дополнительных доходов обеспечило налогообложение процентных выплат по банковским депозитам.

Кроме того, правительство ожидает, что федеральный бюджет будет оставаться дефицитным до 2042 года, следует из прогноза, составленного по базовому и консервативному сценариям. В обоих вариантах расходы на всем горизонте прогноза превышают доходы. В базовом варианте дефицит к 2042 году оценивается в 21,6 трлн рублей (2,9% прогнозируемого ВВП), в консервативном — в 54,7 трлн рублей (8,4% ВВП).