Депутат Госдумы раскритиковал новые правила семейной ипотеки

Новые правила семейной ипотеки станут препятствием для рождения вторых и третьих детей — депутат ГД
Фото Freepik

Повышение ставок по семейной ипотеке для семей с одним ребёнком может негативно сказаться на демографии, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, обсуждаемое ужесточение условий способно остановить рост числа многодетных семей, который в прошлом году составил 8,5%. «Потому что для того, чтобы завести второго или третьего ребенка, нужно для начала где-то жить с первым», — отметил депутат.

Аксененко напомнил, что сейчас действует программа семейной ипотеки под 6%, однако в ближайшее время она, по его оценке, может стать дифференцированной: для семей с одним ребёнком — под 10–12%, с двумя — под 6%, с тремя — под 4%. Депутат отметил, что это будет выгодно для родителей, уже воспитывающих троих детей, но таких семей, по его данным, на конец прошлого года насчитывалось 2,9 млн.

Он также указал, что для семей с одним ребёнком повышение ставки означает существенный рост ежемесячных платежей и сохраняющуюся проблему первоначального взноса. «По его словам, сейчас во многих банках она доходит до 50% от стоимости жилья» — в зависимости от региона и площади, это может быть от 2 до 7 млн рублей. «Тут у любых родителей встанет вопрос: собрать денег на крышу над головой или рожать еще одного ребенка», — добавил Аксененко.


Сегодня в 12:40, просмотров: 144, комментариев: 0
