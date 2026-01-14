В России НДС будет действовать на цену выпуска и обслуживания банковских карт

Стоимость услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт может вырасти из-за отмены с 1 января 2026 года льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснительное письмо Минфина.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, НДС теперь будут облагаться операции по эквайрингу, выпуску и обслуживанию карт, а также обработке транзакций. При этом от налогообложения освобождаются операции по переводу средств по счетам, включая переводы через Систему быстрых платежей (СБП).

Эксперты прогнозируют, что изменения приведут к росту эквайринговых комиссий для торговых предприятий. Национальная система платежных карт с начала года снизила тарифы на услуги «Мира» на размер НДС для частичной компенсации нагрузки. Однако, как отметил сопредседатель комитета Ассоциации банков России Алексей Маслов, «после введения нового порядка комиссия, взимаемая банками, вероятно, увеличится».

Участники рынка также указывают на неопределенность в налогообложении межбанковских расчетов (интерчейнджа) и альтернативных платежных сервисов, а также на сжатые сроки для адаптации к новым правилам.