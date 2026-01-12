Россиянам назвали даты следующих длинных выходных

Ближайшие длинные выходные в России пройдут в конце февраля. Согласно производственному календарю на 2026 год, отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся три дня подряд.

Еще одни трехдневные выходные ждут жителей страны в марте − с 7 по 9 числа, в честь Международного женского дня.

В мае длинные выходные будут разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, с пятницы по воскресенье, в связи с празднованием Дня России.

В ноябре предусмотрен один праздничный выходной − 4 ноября, в День народного единства. А 31 декабря начнутся новогодние каникулы.

Ранее ученые объяснили, что такое постпраздничный синдром и как помочь организму без стресса войти в рабочий ритм.