Кинотеатры России заработали больше 10 млрд рублей за новогодние праздники

Новогодние праздники 2026 года стали рекордными для российских кинотеатров. За период с 1 по 11 января кассовые сборы впервые превысили 10 млрд рублей, а количество проданных билетов достигло 18,8 млн. Это самые высокие показатели за всю историю официальных измерений − с 2015 год, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, проанализированных РБК.

Годом ранее кинотеатры за аналогичный период заработали 6,9 млрд рублей, а посетили их 14,6 млн зрителей. Предыдущий рекорд по посещаемости был зафиксирован в 2020 году − тогда на новогодние сеансы пришли 17,9 млн человек.

Средняя стоимость билета в период каникул также выросла и составила 533 рубля. Для сравнения, в 2025 году средняя цена билета была 475 рублей, а в 2024-м − 386 рублей.

Абсолютным лидером по просмотрам стала вторая часть фильма «Чебурашка». С 1 января лента заработала более 4,8 млрд рублей, а ее посмотрели свыше 9 млн зрителей. Для сравнения, первая часть «Чебурашки» за весь период проката в 2023 году собрала 6,8 млрд рублей, но находилась в кинотеатрах несколько месяцев.

На втором и третьем местах по сборам расположились фильмы «Простоквашино» и «Буратино» − каждый из них заработал около 2 млрд рублей. Аудитория «Простоквашино» превысила 4 млн зрителей, «Буратино» посмотрели около 3,8 млн человек.

Заметно скромнее выступили другие новогодние релизы. Так, «Три богатыря и свет клином» собрали 310 млн рублей, а «Елки 12» − 260 млн рублей.

В рейтинг также вошли несколько зарубежных картин. В частности, фильм «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред, вышедший в прокат 8 января, заработал 117 млн рублей. В числе лидеров по сборам в праздничный период также оказались «Иллюзия обмана 3», «Оно. Первое пришествие» и «Пункт назначения. Новый аттракцион».

Редакция siapress.ru запросила комментарий в сургутских кинотеатрах «Галактика», «Мир» и «Вершина», чтобы узнать, какие фильмы пользовались наибольшим спросом у горожан. Информацию опубликуем позже.