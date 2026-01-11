16+
​В России расширят медицинские обследования для будущих родителей

Для будущих родителей в России планируют ввести генетический скрининг

​В России расширят медицинские обследования для будущих родителей
Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства / vk.com

В России планируют развивать генетические обследования для будущих родителей. Такие меры предусмотрены в плане мероприятий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте Правительства РФ.

План включает 129 мероприятий, распределенных по восьми направлениям. Один из ключевых пунктов касается расширения программ медицинского скрининга.

Согласно документу, Минздрав должен до конца 2026 года подготовить предложения по поэтапному расширению неонатального скрининга с использованием молекулярно-генетических исследований будущих родителей при планировании беременности. Такие обследования должны помочь заранее оценивать риски рождения детей с наследственными и врожденными заболеваниями.

Следующим шагом станет расширение неонатального скрининга новорожденных по всей стране. К 2030 году обследование должны проходить не менее 95% младенцев ежегодно. За выполнение этих показателей регионы будут отчитываться перед Минздравом.

Сейчас в России уже действует программа бесплатного неонатального скрининга. С 2023 года новорожденных обследуют на 36 наследственных и врожденных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и нарушения обмена веществ. Такое обследование проводится только с письменного согласия родителей или законных представителей ребенка.

При этом единой государственной программы генетического обследования будущих родителей в стране пока нет. Сейчас пройти такие исследования можно только по собственной инициативе и, как правило, за свой счет.

Кроме расширения скринингов, план включает и другие меры по охране здоровья семей. В частности, власти планируют:

  • модернизировать перинатальные центры, женские консультации, детские поликлиники и больницы;
  • повысить доступность и эффективность медицинской помощи людям, страдающим бесплодием, в рамках системы ОМС;
  • улучшить медицинское и социальное сопровождение женщин после рождения ребенка;
  • усилить поддержку семей с новорожденными детьми.

Отдельный раздел стратегии посвящен укреплению института семьи. В этом направлении планируется:

  • внести изменения в семейное законодательство;
  • ввести процедуру медиации для урегулирования семейных конфликтов;
  • усилить меры по обеспечению исполнения алиментных обязательств;
  • учредить общественную награду «Почетный хранитель семейных традиций» для дедушек и бабушек, имеющих много внуков.

Напомним, еще в начале 2025 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос разработки и применения генетических тестов для будущих родителей.


11 января в 10:24
