В 2026 году появится закон о «российских полках» — Минпромторг

Минпромторг России ожидает, что закон о «российской полке», который предусматривает для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары, вступит в силу в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Антон Алиханов.

По его словам, законопроект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами и сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После ее завершения документ планируется внести в правительство России. «Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году», — отметил министр.

Алиханов добавил, что цель законопроекта — поддержка российских производителей и укрепление их позиций на рынке. В рамках инициативы отечественным товарам планируют обеспечить лучшие места на торговых полках, а маркетплейсы будут давать их первоочередную рекомендацию при поиске продукции покупателем.