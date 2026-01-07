Водителям грозит штраф до 5 000 рублей за ребенка без автокресла

В России ужесточили правила перевозки детей в автомобилях. Теперь за отсутствие автокресла или бустера можно заплатить в два раза больше, чем раньше. Изменения уже вступили в силу и касаются как обычных водителей, так и такси, сообщают аналитики Авито Авто.

Сколько теперь штрафы

для водителей – 5 000 рублей вместо 3 000 рублей;

для должностных лиц – 50 тысяч рублей;

для компаний и ИП – 200 тысяч рублей за каждый случай;

для самозанятых водителей такси – 50 тысяч рублей.

В правилах впервые четко прописали, что такое детское удерживающее устройство.

Законными считаются только сертифицированные автокресла и бустеры, подходящие ребенку по росту, весу и возрасту.

А вот что больше не подходит:

адаптеры и лямки;

накладки на ремни безопасности;

гибкие фиксаторы и их аналоги.

Даже если ребенок пристегнут ремнем с адаптером – это все равно нарушение.

Для детей до семи лет использование автокресла или бустера обязательно. Для детей старше семи лет требования мягче, однако если ремень безопасности проходит неправильно, без бустера также не обойтись.

Почему правила ужесточили

По данным законодателей, количество ДТП с детьми за последние годы выросло. С 2022 по 2024 год ежегодно происходило до 18 тысяч аварий с участием несовершеннолетних. Власти считают, что прежние штрафы не работали и не останавливали нарушителей.

Особое внимание – такси

Такси, автопарки и сервисы перевозок теперь находятся под повышенным контролем. Штрафы для них настолько высокие, что экономить на детском кресле становится просто невыгодно.

Эксперты советуют водителям заранее проверить, соответствует ли используемое автокресло новым требованиям. Это поможет избежать штрафов и, главное, сделать поездки для детей безопаснее.