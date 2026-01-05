16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Белоруссия, Узбекистан и Киргизия стали самыми дешевыми странами для отдыха в 2026 году

Эксперты назвали самые бюджетные страны для отдыха россиян в 2026 году

​Белоруссия, Узбекистан и Киргизия стали самыми дешевыми странами для отдыха в 2026 году
Фото: ru.freepik.com

Недорогой зарубежный отдых в 2026 году россиянам проще всего найти в странах ближнего зарубежья. Самыми бюджетными направлениями стали Белоруссия, Узбекистан и Киргизия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

Лидером рейтинга стала Белоруссия – недельная поездка на двоих обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. На втором месте Узбекистан (около 93 тысяч рублей), замыкает тройку Киргизия – 105 тысяч рублей.

В список доступных направлений также попали Армения (107 тысяч рублей), Грузия (108 тысяч), Турция (152 тысячи) и Китай (157 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих).

По словам заместителя директора по развитию авиарынка сервиса Артема Кузьмина, Белоруссия остается самым понятным и доступным вариантом для путешествий: за неделю туристы успевают познакомиться с местной кухней, посмотреть ключевые достопримечательности или даже отдохнуть в санатории.

Китай, несмотря на расстояние, тоже оказался среди бюджетных направлений. После отмены виз поток туристов в Санью на острове Хайнань вырос в три раза. Эксперты советуют планировать поездку на конец зимы или межсезонье – в феврале, марте, июне или сентябре, а билеты покупать за один-два месяца до вылета, когда цены обычно ниже.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:08, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 722
  2. ​​В России появится врач по здоровому долголетию. Новую медицинскую должность Минздрав должен утвердить до 1 апреля 492
  3. ​ФССП: из России в 2025 году выдворили более 54 тысяч мигрантов 453
  4. ​После нападения на подростка в сургутском ТЦ задержали 17-летнего иностранца 211
  5. ​Морозы усилятся: в Югре к середине недели похолодает до -38 градусов 161
  6. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 104
  7. ​Белоруссия, Узбекистан и Киргизия стали самыми дешевыми странами для отдыха в 2026 году 80
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3067
  2. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 2437
  3. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 2399
  4. ​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана 2350
  5. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 2325
  6. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 2310
  7. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 2236
  8. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 2206
  9. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 2173
  10. Библиотека в Сургуте станет точкой развития креативных индустрий благодаря победе в федеральном конкурсе 2138
  1. ​Детям сюда нельзя 11795
  2. ​Без души, но в чартах 5773
  3. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5050
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4894
  5. ​Заключение 4885
  6. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3604
  7. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3452
  8. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3358
  9. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 3228
  10. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3175

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика