Эксперты назвали самые бюджетные страны для отдыха россиян в 2026 году

Недорогой зарубежный отдых в 2026 году россиянам проще всего найти в странах ближнего зарубежья. Самыми бюджетными направлениями стали Белоруссия, Узбекистан и Киргизия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

Лидером рейтинга стала Белоруссия – недельная поездка на двоих обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. На втором месте Узбекистан (около 93 тысяч рублей), замыкает тройку Киргизия – 105 тысяч рублей.

В список доступных направлений также попали Армения (107 тысяч рублей), Грузия (108 тысяч), Турция (152 тысячи) и Китай (157 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих).

По словам заместителя директора по развитию авиарынка сервиса Артема Кузьмина, Белоруссия остается самым понятным и доступным вариантом для путешествий: за неделю туристы успевают познакомиться с местной кухней, посмотреть ключевые достопримечательности или даже отдохнуть в санатории.

Китай, несмотря на расстояние, тоже оказался среди бюджетных направлений. После отмены виз поток туристов в Санью на острове Хайнань вырос в три раза. Эксперты советуют планировать поездку на конец зимы или межсезонье – в феврале, марте, июне или сентябре, а билеты покупать за один-два месяца до вылета, когда цены обычно ниже.