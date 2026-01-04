16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ФССП: из России в 2025 году выдворили более 54 тысяч мигрантов

В России сократилось число принудительных выдворений мигрантов

​ФССП: из России в 2025 году выдворили более 54 тысяч мигрантов
Фото: УМВД России по Югре

В 2025 году из России принудительно выдворили более 54 тысяч мигрантов. Такие данные привели в Федеральной службе судебных приставов, передает ТАСС.

«За (первые) 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за первые 11 месяцев 2024 года было принудительно выдворено 79 тыс. иностранцев.

Как ранее отмечал губернатор Югры Руслан Кухарук, в округе удалось сократить приток мигрантов почти на 11%. При этом, с начала 2025 года в ХМАО принудительно выдворили 1 582 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:39, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 1115
  2. СИА-ПРЕСС 2025. Мем года. А котлы-то генеральские! 523
  3. ​В Югре пенсионеру вернули 140 тысяч рублей, украденные телефонными мошенниками 437
  4. ​Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для поездок в пять стран: вступают новые правила 280
  5. ​Конь не в пальто, а в попоне // ФОТОРЕПОРТАЖ 262
  6. ​Гололед, мороз и лед: власти Сургута дали советы по безопасности зимой 261
  7. ​Юрист рассказал, как новогодние каникулы отразятся на зарплате россиян 213
  8. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 210
  9. ​​В России появится врач по здоровому долголетию. Новую медицинскую должность Минздрав должен утвердить до 1 апреля 194
  10. ​ФССП: из России в 2025 году выдворили более 54 тысяч мигрантов 88
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 2834
  2. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 2262
  3. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 2233
  4. ​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана 2204
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 2139
  6. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 2082
  7. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 2077
  8. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 2022
  9. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 1995
  10. Библиотека в Сургуте станет точкой развития креативных индустрий благодаря победе в федеральном конкурсе 1980
  1. ​Детям сюда нельзя 11448
  2. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 6222
  3. ​Без души, но в чартах 5409
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4912
  5. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4745
  6. ​Заключение 4684
  7. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4491
  8. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3462
  9. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3305
  10. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3235

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика