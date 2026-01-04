Врачи по здоровому долголетию начнут работать в России

В России в этом году появится новая медицинская должность – врач по медицине здорового долголетия. Соответствующее поручение содержится в документе правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, Минздраву России поручили до 1 апреля включить новую должность в официальный перечень медицинских специальностей.

Напоминаем, в декабре правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Работа будет идти по шести направлениям:

– Укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, уважительного отношения к старшему поколению.

– Обеспечение решение задач по охране здоровья граждан старшего поколения, профилактике заболеваний и факторов риска их развития, повышению доступности медицинской помощи для таких людей, в том числе на дому, задач по внедрению новых методов диагностики и лечения у них заболеваний, улучшению лекарственного обеспечения, продлению активного здорового долголетия.

– Создание условий для реализации личностного потенциала граждан старшего поколения и расширения их участия в жизни общества.

– Развитие социальных услуг для граждан старшего поколения.

– Повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

– Развитие инфраструктуры для комфортной и безопасной жизни пожилых людей.

Ранее Югра вошла в топ-10 регионов страны по исполнению нацпроекта о продолжительности жизни.