Сборник выложили на «Яндекс Музыку» и другие стриминговые сервисы

Легендарный зоолог и телеведущий Николай Дроздов стал голосом проекта «Сказки Севера». Это уже пятый выпуск аудиосборника, созданного «Газпром нефтью» по программе социальных инвестиций «Родные города». Цифровая библиотека аудиосказок включает фольклор коренных народов Севера, среди которых есть и редкие истории ханты и манси.

«Проект «Сказки Севера» помогает бережно сохранять и развивать культурное наследие коренных народов, делать его доступным для современной аудитории. Многие из этих историй раньше можно было найти только в редких изданиях региональных библиотек, а сегодня они звучат на популярных цифровых платформах. Особенно символично, что новый выпуск озвучил Николай Николаевич Дроздов — человек, посвятивший жизнь изучению природы и животных. Его голос помогает по-новому раскрыть мудрость северных сказок и заинтересовать ими детей и взрослых», — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Всего в цифровой библиотеке SKAZKISEVERA.RU более 50 аудиосказок на языках и по мотивам различных народов России. В новом выпуске проекта слушатели смогут познакомиться со сказками ненцев, эвенков и якутов. Народную мудрость в них воплощают животные — лисы, волки, олени, росомахи и другие герои.

«На территории России живет много народностей. Северные кочевники — одни из самых удивительных, ведь они живут в очень суровых условиях бескрайней тундры. Их многовековая мудрость, выраженная в сказках, может быть очень полезна детям. Поэтому я рад принять участие в выпуске «Сказок Севера», где главными героями являются животные. Ведь это та тема, которой я посвятил всю свою жизнь», — поделился Николай Дроздов.

Ведущий программы «В мире животных» выступил в роли рассказчика, а герои сказок заговорили голосами артистов Светланы Письмиченко, Михаила Черняка. Каждая история оживает благодаря особым аудиоэффектам — треску костра, шуму ветра, звону оленьих упряжек и народным напевам. Многие из рассказов были записаны со слов кочевников еще в начале двадцатого века.