На перечисленные в 2025 году средства были закуплены спортивная форма и волейбольные мячи

Академия волейбола Р.Т Хабибуллина на продолжение многих лет продолжает системную работу по воспитанию и развитию молодых волейболистов. Благодаря этому команды из г. Сургута и ХМАО-Югра достойно представляют регион на детско-юношеском, молодежном и профессиональном уровнях.

Виталий Перлов, представитель академии волейбола им. Р.Т Хабибуллина:

«Наряду со спортивной составляющей огромное значение имеет поддержание на должном уровне материально-технической базы. Мы благодарны нашим социальным партнерам, филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Благодаря вашей поддержке был обновлен тренировочный инвентарь для молодых спортсменов. Все вместе мы создаем самые современные условия для учебно-тренировочного процесса и выводим наших воспитанников на новый уровень».

Стоит отметить, что и в уходящем год, в спорткомплексе «Премьер-Арена» проходили ставшие уже традиционными открытые тренировки, организованные академией волейбола с участием воспитанников спортивных школ города.

Кроме того, предстоящий сезон обещает быть особо значимым для сургутских волейболистов. В 2026 г. отмечает тридцатилетний юбилей волейбольный клуб «Газпром-Югра», в составе которого и выступают многие воспитанники академии.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании – 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 302 от 25 апреля 2023 года 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащих концерну Uniper SE, переданы во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности.

ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в Российской Федерации.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью

11 320,243 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5722 МВт), Березовская ГРЭС (2420 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Производство электроэнергии в 2024 году – 56,7 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 1982 тыс. Гкал.