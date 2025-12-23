Тюменская система мониторинга паводков оценена на федеральном уровне

Тюменская область стала одним из лидеров на национальной премии «Безопасный город», завоевав восемь призовых мест. В число победителей вошли ключевые цифровые системы региона, включая сервис «Паводки» и центр хранения данных с камер видеонаблюдения.

Награды вручались за проекты, повышающие безопасность и эффективность работы экстренных служб в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Победы Тюменской области:

I место: Сервис мониторинга паводков «Паводки» и Единый центр хранения данных видеонаблюдения.

II место: Единый центр оперативного реагирования, Интеллектуальная транспортная система, система информационной безопасности и «Книга памяти Тюменской области».

III место: Система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

II место в отдельной номинации «Цифровая грамотность».

«Такой результат — итог нашей общей работы по внедрению востребованных цифровых решений в регионе. Эти системы помогают предупреждать чрезвычайные ситуации, повышают эффективность реагирования на них, тем самым обеспечивая безопасность жизни тюменцев», – прокомментировал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Премия «Безопасный город» учреждена для признания вклада регионов в развитие систем безопасности, вызова экстренных служб и технологической инфраструктуры. Успех Тюменской области подтверждает, что регион создает не разрозненные сервисы, а комплексную цифровую экосистему для защиты населения и территорий.